РИАМО - 19 ноя. Техника и сотрудники «Мосводостока» готовы к устранению последствий снегопада, который ожидается в столице в субботу, сообщили РИАМО в пресс-службе предприятия.

«Наши специалисты и техника всегда готовы встретить последствия непогоды. Когда начнутся осадки, сотрудники предприятия будут дежурить в низинных местах, чтобы справиться с дождями и снегом», — рассказали в пресс-службе «Мосводостока».

В субботу в столице ожидается один из самых сильных ноябрьских снегопадов. Мокрый снег обрушится на Москву вместе с дождем и штормовым ветром. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммунальные службы города готовы к наступлению зимнего сезона.

По его словам, в уборке города будет задействовано более 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц оборудования сопутствующего назначения. ​