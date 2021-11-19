РИАМО - 19 ноя. В новой Москве проходит тестирование новая технология Edge Vision. Она призвана сократить пробки, собирая данные о ситуации на дорогах в режиме онлайн, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Датчики установили на двух перекрестках. Они собирают данные о текущей ситуации на дорогах, на основе которых будет отправляться сигнал для переключения светофора на перекрестке. Все вычисления происходят там же, поэтому время и ресурсы не тратятся на передачу данных в дата-центр.

Проект создан участниками проекта «Транспортные инновации Москвы». Оборудование установили на двух перекрестках поселения Московский: на пересечении Валуевского шоссе и улицы Хабарова, а также на пересечении улиц Атласова и Москвитина.

«Транспортный комплекс Москвы продолжает поддерживать разработчиков и стартапы, отобраны еще 33 команды, предложившие свои инновационные проекты. Уже в декабре лучшие команды потока смогут представить свои идеи в новый поток акселератора», — рассказал заммэра Москвы – руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ожидается, что технология увеличит пропускную способность перекрестков на 25% в обычное время и на 10-20% в часы пик.

Ранее стартап был отобран комиссией для участия в международной выставке ITS World Congress, а команда заключила партнерское соглашение с компанией Intel и стала золотым участником программы Intel IoT Alliance.