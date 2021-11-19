РИАМО - 19 ноя. Обширный североатлантический циклон стремительно движется к Подмосковью и столице. К 20 ноября вихрь достигнет региона и принесет с собой существенные осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Циклон уже припорошил снегом Кольский полуостров, добрался до Карелии и до Ленинградской области. Однако в столице и области ждать рекордных снегопадов не стоит. Осадков хватит на временный 5-сантиметровый покров. Он вскоре растает под влиянием плюсовых температур.

Ночью 20 ноября температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, а днем — от минус 2 до плюс 3. Ветер усилится. Его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Из-за него будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле.

К 21 ноября погода успокоится, скорость ветра снизится, в облаках появятся просветы. Температура воздуха существенно отличаться не будет.