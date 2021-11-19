РИАМО - 19 ноя. Александра Гречищева избрали в пятницу главой городского округа Коломна на заседании Совета депутатов муниципалитета. Он был выбран большинством голосов, сообщается на сайте администрации округа.

Процедура прошла в соответствии с действующим законодательством. Главу выбрали из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

«Быть главой – большая ответственность. Я сделаю все возможное, приложу все свои знания и опыт, чтобы повышалось качество жизни в нашем большом округе, чтобы жители и гости чувствовали себя комфортно, уютно и безопасно», - сказал Александр Гречищев.

Он также выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за оказанное доверие. Также он поблагодарил за поддержку парламентариев.

Гречищев родился 12 июня 1976 года в Егорьевске. Начал карьеру в ЗАО «Дорпрогресс - Егорьевск», в котором вырос от рабочего до инженера. Работал РДУ № 6 ГУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор». Был руководителем администрации Егорьевского муниципального района. Работал главой городского округа Егорьевск, потом занимал должность врипглавы городского округа Коломна.