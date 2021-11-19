РИАМО - 19 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководителями правоохранительных органов. На совещании обсудили важность обеспечения безопасности жителей и работу по пресечению нарушений закона трудовыми мигрантами, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Московской области – председатель правительства региона Ильдар Габдрахманов, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, начальник управления ФСБ России по Москве и Московской области Алексей Дорофеев, прокурор Московской области Сергей Забатурин, руководитель ГСУ СК России по региону Александр Стариков, председатель Московского областного суда Алексей Харламов и врио заместителя начальника ГУ МВД России по Московской области – начальника полиции Вячеслав Цуркан.

«Сегодня у нас в повестке результат переписи. Я могу констатировать, что в Московской области - 10,8-11 млн человек. Безусловно, это накладывает на нас с вами серьезную нагрузку, ответственность за безопасность граждан. И наша задача – ее обеспечить», — сказал Воробьев.

Среди лидеров по приросту населения в Подмосковье - Истра, Ленинский округ, округ Пушкинский и Одинцовский округ.

Окончательные итоги переписи подведут в 2022 году. Собранная информация будет учтена при подготовке экономических и социальных программ. Благодаря этому будет, например, построено актуальное для жителей число детсадов, школ и поликлиник недалеко от дома. Результаты переписи учтут и в сфере безопасности, чтобы жители и гости региона чувствовали себя защищенными.

На совещании также обсудили работу по пресечению нарушений закона трудовыми мигрантами.

«Мы понимаем, что абсолютное большинство - это законопослушные люди, которые приехали на заработки, чтобы прокормить семью. Вместе с тем на одном из открытых совещаний мы обсуждали тему хостелов, проживания, в том числе мигрантов, которые работают здесь. Этот вопрос мы тоже сегодня затронем для того, чтобы избежать каких-либо эксцессов и держать, что называется, руку на пульсе», — подчеркнул губернатор.