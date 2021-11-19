РИАМО - 19 ноя. Московское областное УФАС России включит сведения в отношении ООО «Энергоэффективность» в реестр недобросовестных поставщиков. Компания нарушила условия контракта с пансионатом «Ногинский», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По условиям контракта фирма взяла на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту автоматических ворот и калитки учреждения. Однако условия договора были нарушены, и руководство пансионата расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России руководство предприятия не представило свидетельства об устранении нарушений контракта в установленный законом срок.

В итоге было принято решение внести организацию в реестр недобросовестных поставщиков.