РИАМО - 19 ноя. Загруженность дорог в пятницу вечером в Москве оценивается в 9 баллов из 10, плотность движения спадет только к 21 часу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города – на Бульварном кольце. Также красным цветом обозначены Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо.

Не лучше ситуация и на Московской кольцевой автодороге, движение затруднено почти на всем ее протяжении.

К 19 часам плотность движения составит 8 баллов, в 20 часов – 6 баллов, а к 21 часу спадет до 4 баллов.