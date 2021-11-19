РИАМО - 19 ноя. Ни в России, ни в других странах мира не зафиксировано случаев смерти от вакцинации отечественным препаратом «Спутник V». Данные специалистов Центра имени Н. Ф. Гамалеи подтверждают исследования независимых экспертов Аргентины, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У нас не зарегистрировано ни одного случая, который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет смертельных случаев», - объяснил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов на III Московском конгрессе кардиологов.

Вакцина «Спутник V» была первой зарегистрированной в России вакциной от коронавирусной инфекции, регистрацию препарат получил 11 августа 2020 года. Разработали вакцину специалисты Центра им. Гамалеи.

На сегодняшний день отечественный препарат зарегистрирован в 70 странах мира.

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