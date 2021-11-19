РИАМО - 19 ноя. Сильный снегопад ожидается в Московском регионе 20 ноября, автобусы «Мострансавто» готовы к работе в условиях непогоды. Диспетчеры предприятия организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами региона, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мострансавто».

20 ноября в Подмосковье и столице ожидается сильнейший снегопад. МЧС объявило экстренное предупреждение. Помимо этого, жителей предупредили о гололедице. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В «Мострансавто» уже приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения: все транспортные средства уже подготовлены к зимнему сезону. При выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения.

При инструктаже водителей особое внимание уделяют соблюдению скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Также техническая служба перевозчика усилила контроль за техническим состоянием транспорта.