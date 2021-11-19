РИАМО - 19 ноя. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности из-за снега с дождем, которые накроют Московский регион в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ по региону.

«Нам не привыкать работать в таких погодных условиях, поэтому мы уверенно встретим надвигающийся циклон. От коммунальных и дорожных служб потребуется максимальная мобилизация сил и средств, а также своевременное реагирование на погодные вызовы», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Предполагается, что в субботу в Московском регионе выпадет рекордный размер осадков для этого дня за последние 73 года. В день может выпасть до четверти месячной нормы осадков, что сформирует устойчивый снежный покров.

В связи с этим подмосковная аварийно-восстановительная служба, имеющая опыт работы в сложных погодных условиях, привела свои силы и средства в состояние повышенной готовности.

Особое внимание было уделено готовности мобильных электростанций, котельных, канализационно-насосного оборудования и автомобильной техники.

Отмечается, что служба полностью готова к выполнению задач и обеспечению жителей региона временными коммунальными услугами в случае технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения региона в период сложных погодных условий.