РИАМО - 19 ноя. Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности из-за снега с дождем, которые накроют Московский регион в субботу, 20 ноября, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ по региону.
Предполагается, что в субботу в Московском регионе выпадет рекордный размер осадков для этого дня за последние 73 года. В день может выпасть до четверти месячной нормы осадков, что сформирует устойчивый снежный покров.
В связи с этим подмосковная аварийно-восстановительная служба, имеющая опыт работы в сложных погодных условиях, привела свои силы и средства в состояние повышенной готовности.
Особое внимание было уделено готовности мобильных электростанций, котельных, канализационно-насосного оборудования и автомобильной техники.
Отмечается, что служба полностью готова к выполнению задач и обеспечению жителей региона временными коммунальными услугами в случае технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения региона в период сложных погодных условий.
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