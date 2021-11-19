РИАМО - 19 ноя. На внешней стороне Третьего транспортного кольца произошло столкновение 4 автомобилей, в том числе одного грузовика. Движение в районе аварии затруднено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Дорожная авария произошла в районе дома №4 по Беговой улице. В настоящее время движение транспорта осуществляется только по одной полосе из трех.

Специалисты Дептранса Москвы просят водителей учитывать затруднение движения на участке при планировании своего маршрута. Объезжать место ДТП рекомендуют через Ленинградский проспект.