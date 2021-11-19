РИАМО - 19 ноя. Арбитражный суд Москвы поддержал решение подмосковного УФАС России о выдаче предписания ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж» об устранении нарушений, касающихся закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия образовательного учреждения поступила в УФАС России по Подмосковью от ООО ЧОО «Олимп». Нарушение закона было выявлено при организации и проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание охранных услуг на объектах колледжа в 2021 году. Учреждение профессионального образования выступало в нем в роли заказчика.

По итогам рассмотрения жалобы УФАС России по Подмосковью выдало колледжу обязательное для исполнения предписание. ООО ЧОП «ЗЕВС» не согласилось с решением и обратилось в суд.

Суд отказал истцу в удовлетворении требований и признал предписание антимонопольной службы законным.