РИАМО - 19 ноя. В субботу в Московской области пройдет снегопад с дождем, который ухудшит дорожную обстановку в регионе и создаст дополнительную опасность на дороге. В связи с этим водителям необходимо быть особо внимательными за рулем или воздержаться от поездок в этот период, сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными. Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости в автомобиле, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы в одежде.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, водители и пешеходы могут обратиться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской̆ области по телефону 8-495-688-81-71 или по единому номеру 112.