РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 ноя. Концепцию благоустройства парка с прудом у корпорации «Тактическое ракетное вооружение» обсудят в подмосковном Королеве 25 ноября, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Совместное заседание рабочей группы координационного совета Королева по вопросам благоустройства и санитарной очистки и общественного совета парков городского округа состоится 25 ноября в 18:00 в ДиКЦ «Костино».

На заседании участники обсудят архитектурно-планировочную концепцию благоустройства объекта культурного наследия - Усадьба Крафта А.Н. «Костино», начала XX века: парк с прудом на улице Ильича. С докладом выступит представитель проектной организации.

На заседание приглашаются все желающие. Вход строго в масках.