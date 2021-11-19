РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске для повышения безопасности на дорогах установили 21 светофор, порядка 90 искуственных неровностей, направленную подсветку на пешеходных переходах по 50 адресам, сообщил зампред комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска Алексей Тимофеечев.

Администрация городского округа Подольск большое внимание уделяет безопасности дорожного движения. С каждым годом рейтинг безопасности дорог становится выше.

Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа в текущем году обустроил 21 светофорный объект типа Т7, порядка 90 искусственных неровностей, завершаются работы по обустройству направленной подсветки на пешеходных переходах по 50 адресам.

Нововведением стала направленная подсветка. С наступлением темного времени суток она помогает водителям лучше видеть пешеходов и тем самым способствует безопасности. До начала установки подсветки даже на обустроенных согласно ГОСТу пешеходных переходах водители могли не увидеть пешеходов.

Подсветка включается вместе с уличным освещением по сигналу фотореле. Энергосберегающие лампы направленного действия точечно освещают именно пешеходный переход.

В текущем году подсветкой оснастили 50 самых опасных пешеходных переходов, где уровень освещения замеряли спецаппаратурой, проводили мониторинг и учитывали обращения граждан. Всего в Подольске более 400 переходов. В 2022 году работу продолжат.