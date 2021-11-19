РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В Котельниках в рамках проекта «Активное долголетие» провели мастер-класс по изобразительному искусству «Пишем картины маслом», говорится в сообщении пресс-службы города.

Участники занятия – любительское объединение «Семейный клуб» под руководством Инны Тхорик. На мастер-классе рассказала о сложностях работы с масляными красками.

Занятия проходят каждую среду. Начало в 11:00. Записаться можно по номеру телефона: 8(916)613-45-80.