РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске на всех перекрестках установят искусственные дорожные неровности, в настоящее время обустроили около 60%, это нужно для безопасности пешеходов, сообщил начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.
Администрация округа и ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу на местном и областном уровне регулярно вносят предложения по обустройству и разметке, переустройству сигнала светофоров. Комбинируют их работу и смотрят, как реагируют граждане и складывается дорожная обстановка.
В итоге все нерегулируемые пешеходные переходы обустроят дорожными неровностями. В текущем году совместно с администрацией округа и владельцами дорог их установили примерно на 40 переходах. Осталось обустроить около 40% переходов. Эту работу продолжат 2022 году.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии