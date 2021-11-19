РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В Подольске на всех перекрестках установят искусственные дорожные неровности, в настоящее время обустроили около 60%, это нужно для безопасности пешеходов, сообщил начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский.

Администрация округа и ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу на местном и областном уровне регулярно вносят предложения по обустройству и разметке, переустройству сигнала светофоров. Комбинируют их работу и смотрят, как реагируют граждане и складывается дорожная обстановка.

«Работаем по обустройству новых пешеходных переходов и уже имеющихся, где обустраиваем искусственные дорожные неровности. Как правило, водители подъезжают к пешеходным переходам, не сбавляя скорости, примерно 40 км/час. На такой скорости можно принести серьезные увечья пешеходу, тем более ребенку. Поэтому мы вынуждены снижать скорость путем обустройства искусственных дорожных неровностей», - сказал Черепянский.

В итоге все нерегулируемые пешеходные переходы обустроят дорожными неровностями. В текущем году совместно с администрацией округа и владельцами дорог их установили примерно на 40 переходах. Осталось обустроить около 40% переходов. Эту работу продолжат 2022 году.