РИАМО - 19 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход работ по строительству образовательного кластера в микрорайоне «Гусарская баллада». Здесь возводятся школа на 2200 мест и детский сад на 400 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Образовательный кластер станет крупнейшим комплексом на территории Московской области.

В настоящее время на месте будущей школы обустраивают цокольные этажи, также строители завершают подготовку котлована под здание садика. Работы контролируются в еженедельном режиме.

«Крупнейший образовательный кластер в «Гусарской балладе» даст нашему округу в общей сложности 2600 мест: в школе будет 2200 учеников, в детском садике — 400 ребят. Разработаны очень качественные проекты. В них продумано не только внутреннее содержание зданий, но и грамотно спланировано то, что будет находиться вокруг», - рассказал Иванов.

Он выразил уверенность в том, что в новый детский садик малыши смогут пойти уже в 2022 году, а в школу дети отправятся 1 сентября 2023 года.

«Подготовительные работы в ней полностью завершены, идет обустройство цокольных этажей. Несмотря на возникшие трудности с выносом существующих коммуникаций, темп строительства объектов не замедляется ни на минуту», - отметил Иванов.

В школе площадью 30 тыс. квадратных метров, помимо учебных и специализированных классов, сделают 2 спортзала, лаборантские и мастерские. На пришкольной территории будут обустроены стадион с футбольным полем и площадки для игр и занятий спортом.

В трехэтажном здании детского сада разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для занятий хореографией и творчеством.

Общая площадь дошкольного учреждения составит свыше 5,4 тыс. квадратных метров. На его территории проведут комплексное благоустройство и озеленение. Для малышей оборудуют функциональные спортивные и игровые площадки.

Здание будет комфортным и безопасным, для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.