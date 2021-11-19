РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. Госавтоинспекция Щелкова предупреждает автомобилистов, что в ближайшие сутки в регионе ожидается ухудшение погодных условий, их попросили быть внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Мокрый снегопад заметно ухудшит дорожную обстановку в Подмосковном регионе. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными. Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Водителям следует уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция призывает автолюбителей учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В случае ситуаций, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями необходимо обращаться за помощью в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8(495)688-81-71 или на Единый̆ номер «112».