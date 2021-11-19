РИАМО - 19 ноя. Спецтехника начала ломать заброшенный 3-этажный дом с мансардой на улице Лесной в деревне Мамоново Одинцовского округа. Ход работ по демонтажу проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Он рассказал, что постройка была признана Одинцовским городским судом самовольной и подлежащей сносу. Ответчики не исполнили решение суда и пропали. Незавершенное здание постепенно приходило в упадок и стало представлять опасность для жителей деревни – конструкции разрушались, а внутри недостроя собирались бездомные.

Итогом стал пожар, обитателей строения чудом спасли из огня владельцы соседнего участка. При помощи Главного управления региональной безопасности Московской области проблема с недостроенным домом была решена – в ноябре этого года был подписан муниципальный контракт на снос.

«Мы продолжаем борьбу с незаконно построенными и аварийными зданиями на территории нашего округа. Сегодня ставим точку в истории, которая началась 10 лет назад. Именно тогда здесь, в деревне Мамоново, на небольшом земельном участке начал расти настоящий многоквартирный жилой дом. Прямо среди огородов», - рассказал Иванов.

Он уточнил, что рабочие приступили к демонтажу 11 ноября.

«С 11 ноября снос здания начался. К 1 декабря здесь останется ровная площадка, и ничто не будет напоминать жителям об опасности, с которой они жили бок о бок целое десятилетие. Удаление таких самостроев, недостроенных и аварийных объектов — наш приоритет», - подчеркнул Иванов.

Глава округа отметил, что в настоящее время Одинцовский округ – один из лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по работе в этом направлении. В 2021 году муниципалитет исключил из реестра опасных построек 25 объектов, в том числе ветхие дома в Одинцове-1, самовольные постройки в поселке Горки-10, недострои в Звенигороде и Ромашкове.

В настоящее время завершается разбор аварийных деревянных домов на улице Суворова в Звенигороде. Процесс завершат до 20 ноября, а спецтехника вывезет мусор.

Кроме того, в Кубинке разбирается вручную дом №36 по улице 59-й Мехколонны. Демонтаж закончат до конца ноября.

В общей сложности в 2021 году на территории Одинцовского округа уже ликвидированы 66 самовольных, недостроенных и аварийных объектов.