РИАМО - 19 ноя. Специалисты завершают капитальный ремонт дома 1917 года постройки в Тверском районе столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Старинное здание располагается на 3-й Тверской-Ямской улице. 5-этажный дом имеет 3 подъезда, в нем расположено 45 квартир.

Фасад здания, крышу и подвал капитально отреставрировали в 2017-2018 годы. В это же время специалисты заменили системы водоснабжения и водоотведения. Старые трубы проржавели и пришли в негодность. Гидроизоляция отсутствовала, а порой на местах врезки кранов и запорной арматуры образовались течи.

В настоящее время специалисты заканчивают ремонт подъездов. Они ремонтируют потолок, окрашивают стены и меняют плиточное покрытие. Также рабочие восстанавливают перила и сколы на ступенях. Специалисты заменили все двери в зданиях, а также почтовые ящики.