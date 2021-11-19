РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске прошла акция ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в ходе которой таксистам напомнили правила дорожного движения и разместили на автомобилях тематические наклейки, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На территории таксопарка ООО «Городское такси» прошло информационно-пропагандистское мероприятие ко Дню памяти жертв ДТП, статус которого закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН). Начальник ОГИБДД УМВД РФ по городскому округу Подольск Юрий Черепянский призвал всех соблюдать ПДД, не увлекаться гаджетами за рулем и носить одежду со светоотражающими элементами. Его поддержали члены общественного совета при УМВД России по Подольску, представители Подольского благочиния и администрации округа.

«В округе реализуют много программ, направленных на улучшение дорожной ситуации. Например, «Безопасные и качественные дороги», которая направлена на совершенствование улично-дорожной сети. Совместно с администрацией округа делаем все, чтобы по дорогам было удобно передвигаться всем: водителям, пешеходам, велосипедистам», - сказал Черепянский.

Он отметил, что наиболее часто в Подольске происходят столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. Как правило, из-за того, что все спешат. Водители выезжают на полосу встречного движения и на красный сигнал светофора на перекрестках.

С начала года возросло ДТП с таксистами, как правило это жители других городов, которые работают на агрегаторов и не знают специфики перекрестков Подольска. Городские такисисты в большинстве своем дисциплинированные.

Динамичное социально-экономическое развитие, интенсивное дорожное движение, большие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Поэтому требуется комплексный подход к повышению уровня безопасности дорожного движения.

Учитывая дорожную аварийность, с 17 ноября во всех муниципалитетах региона проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции посещают слушателей автошкол, водителей такси и водительский состав организаций, которые перевозят пассажиров общественным автотранспортом. Кроме того, автоинспекторы проводят встречи с юными участниками дорожного движения, которые пострадали в результате ДТП. Акция завершится 21 ноября.