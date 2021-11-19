РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. За прошедшие сутки в городском округе Люберцы зафиксировали 89 новых случаев заболевания коронавирусом. В настоящий момент инфекция обнаружена у 28 143 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Котельниках выявили 8 случаев заболевания, всего в округе зафиксировано 3 572 зараженных. В Дзержинском обнаружено 5 новых случаев, там на сегодняшний день известно о 4 102 пациентах с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 568 616 случаев заболевания. Скончались 9808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 жителей.

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