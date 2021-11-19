РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Жители подмосковного Красногорска смогут принять участие в муниципальном конкурсе на премию «Человек года», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Прием заявок на премию «Человек года» стартует в Красногорске 22 ноября. Об этом сообщили в ходе заседания окружной Общественной палаты в малом зале ДК «Подмосковье» 18 ноября. В работе заседания принял участие руководитель муниципалитета Дмитрий Волков, депутат Госдумы Сергей Колунов, депутат Мособлдумы Роман Володин.

Один из главных вопросов повестки – проведение муниципального конкурса «Человек года». Прием заявок начнется уже в понедельник и продлится до 3 декабря 2021 года. Принять участие в конкурсе может любой житель округа. Своих кандидатов могут выдвинуть и инициативные группы.

«Без сомнения уникальной можно назвать муниципальную практику - чествовать тех, кто внес наибольший вклад в развитие округа в течение года. Особенно важно, что победителей будем определять по итогам народного голосования», - отметил Волков.

В этом году предусмотрены 7 номинаций и две специальные награды – «Приз зрительских симпатий» и «Человек года». Победителей в номинациях определят путем голосования на сайте Общественной палаты с 6 по 19 декабря, а также по оценке конкурсной комиссии.

Подробная информация о номинациях и условиях подачи заявок будет доступна в ближайшее время на сайте https://krasnogorsk-op.ru или по телефону: 8(495)562-01-85.

Участники пленарного заседания Общественной палаты также обсудили острые темы, в том числе – нехватку школ и детских садов в Павшинской пойме. Руководитель округа подчеркнул важность комплексного решения проблем, при непосредственном участии горожан. Для этого будут проводиться встречи на регулярной основе.