РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Ряд социальных объектов планируют построить в подмосковном Красногорске в период с 2023 до 2025 года, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В городском округе Красногорск планируются к реализации несколько крупных социальных объектов. По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, одним из главных критериев формирования сбалансированной территории муниципальных образований и комфортной городской среды является строительство новых социальных объектов. На сегодня обеспечение подмосковных жителей необходимыми инфраструктурами – одна из приоритетных задач региона.

Мособлархитектурой выдан ряд градостроительных планов земельных участков для реализации объектов социального назначения в городском округе Красногорск. Градплан - основной документ, необходимый при освоении территории, без него невозможно разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство, ввести построенный объект в эксплуатацию.

«В соответствии с выданными градпланами, на Павшинском бульваре в Красногорске планируется большая общеобразовательная школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест. Реализация объектов предусмотрена подмосковной госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и запланирована на 2025 год», - сказал Гордиенко.

По его словам, также в микрорайоне Чернево-2, на улице Успенской появится пристройка к общеобразовательной школе №15 на 300 мест, которая увеличит ее мощность до 1125 учащихся. Реализация соцобъекта намечена на 2023 год в соответствии с указанной госпрограммой.

Также в поселке Отрадное будет построена школа на 1 375 мест. В настоящее время ведется проектирование объекта, начало строительства, по информации компании-застройщика «Отрада Девелопмент», намечено на 2022 год. На соседнем земельном участке появится детский сад на 200 мест площадью порядка 5 тыс. квадратных метров, на площадке проводятся подготовительные работы.