РИАМО - 19 ноя. Фотокорреспондент Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Пелагия Тихонова стала обладателем Гран-при V Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Награждение победителей прошло в пятницу в московском Центре международной торговли.

Фотоконкурс организован Федеральным агентством по делам национальностей с целью привлечь внимание к истокам и традициям русской культуры и способствовать гармонизации межнациональных отношений народов России.

Работа Пелагии Тихоновой «Остекленение», которая отражает переплетение современности с религиозной традицией, была признана лучшей фотографией конкурса и получила Гран-при. Фотография «Купальская ночь», сделанная во время празднования Ивана Купалы в Московской области, заняла первое место в номинации «Традиции большой страны».

Известный телеведущий Валдис Пельш, вручая фотокорреспонденту РИАМО главный приз конкурса, назвал работу «Остекленение» достойной восхищения зрителей.

Организатор крупнейших фотовыставок, лауреат премий Минобороны и МВД России Виталий Черкасов вручил Пелагии Тихоновой награду в номинации «Традиции большой страны». По его словам, фотография «Купальская ночь», сделанная в день летнего солнцестояния, может считаться «солнцем» конкурса «Русская цивилизация».

Проект «Русская цивилизация» объединил профессионалов и любителей из 77 стран мира. В этом году за победу боролись 4,8 тыс. фотографов, которые представили более 22 тыс. работ. Конкурсом было предусмотрено вручение наград в 7 номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Духовные скрепы», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», «Семейные ценности», а также Гран-при за лучшую фотографию и приз зрительских симпатий.

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