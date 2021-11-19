РИАМО - 19 ноя. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве в настоящий момент составляет 67,1%, общий иммунитет в России равен 50,2%, сообщается на сайте стопкоронавиурс.рф.

Полную вакцинацию от Covid-19 прошли 5 538 247 горожан, первый компонент вакцины поставили – 6 080 506.

С начала пандемии в мегаполисе было выявлено 1 911 956 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1 716 433 пациента, скончались 33 162 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил эффект от введения нерабочих дней. По его словам, число заболевших сократилось в два раза.

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