РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Свыше 29 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщили в Мособлштабе по ситуации с Covid-19.

В подмосковном Красногорске диагностировали 29 057 случаев заражения Covid-19, из них 58 случаев – за последние сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 777 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 568 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 человек.

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