РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Для учеников школы №17 поселка Томилино городского округа Люберцы организовали День открытых дверей в Люберецком производственном отделении Раменского филиала Мособлэнерго, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам рассказали о работе оперативно-диспетчерской группы и организации охраны труда на предприятии.

Дни открытых дверей для школьников и студентов техникумов проводят во всех филиалах Мосблэнерго в течение года.