РИАМО - 19 ноя. Группа из граждан, недовольных введением системы QR-кодов, ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде, требуя встречи с главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой для высказывания претензий, сообщает kp.ru.

Из-за происшествия работа регионального Роспотребнадзора была временно остановлена, для разрешения инцидента сотрудникам ведомства пришлось вызывать охрану.

Система QR-кодов действует на территории некоторых регионов России. Коды выдают привитым россиянам или тем, кто переболел коронавирусом.

В пятницу коронавирус выявили у 461 жителя Волгограда, всего за период пандемии Covid-19 подтвердился у 112 800 жителей региона.

Систему QR-кодов планируют ввести с 1 февраля на территории всей страны для посещения непродовольственных торговых точек, заведений общественного питания, самолетов, поездов, организаций культуры и прочего в рамках борьбы с Covid-19.

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