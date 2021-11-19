РИАМО - 19 ноя. На сцене Московского губернского театра 22 ноября пройдет торжественная церемония закрытия IV Международного Большого детского фестиваля. Тогда же вручат призы в 14 номинациях и премию «Легенда театра для детей и юношества», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль начал работать 1 сентября. С тех пор он успел пройти в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Организаторы ставили цель собрать лучшее, что делается для детей и подростков в различных жанрах искусства. Всего было представлено 93 творческих проекта: спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое шоу и детская литература.

Победителей фестиваля определит независимое жюри из юных актеров, музыкантов, художников и спортсменов в возрасте от 6 до 16 лет. Главным событием церемонии станет вручение премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

Закрывать фестиваль будут в стиле глэм-рок, а торжественное вручение наград пройдет в легком стиле с анимацией и музыкальными номерами.

После окончания церемонии награждения пройдет дискуссия для профессионалов всех видов искусств, создающих проекты для юной аудитории, а также презентация идей творческих проектов для детей и юношества.