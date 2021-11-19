РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. В настоящий момент в Домодедове от коронавируса привилось 36 беременных, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



Минздрав рекомендует прививаться от коронавируса беременным из группы риска с 22 недель.

К группам риска относят беременных с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.



Беременная женщина может пройти вакцинацию бесплатно по месту прикрепления после консультации своего врача. Лечащий врач, который ведет беременность, проконтролирует состояние и в случае необходимости рекомендует вакцинацию.



Также домодедовские врачи напоминают, что лучше всего прививаться на этапе подготовки к беременности. В городском округе Домодедово так привились 60 будущих мам.

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