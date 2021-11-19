РИАМО - 19 ноя. Глава МИД РФ Сергей Лавров осадил шведского журналиста, который спросил, что будет делать Россия, чтобы понравиться Западу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Это же неприлично», — сказал Лавров.

Как пишет РИА Новости, Лавров обратил внимание на то, что такие вопросы подрывают основы, на которых зиждется ОБСЕ, на которых строятся международные отношения.

Заявление было сделано после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.