РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Спасатели 232-й пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности в Жуковской школе №12 Раменского городского округа, сообщает представитель ведомства Евгений Черепанов.

Спасатель Михаил Русин рассказал ребятам о пожарной и спасательной техниках. Также он объяснил, как предотвратить пожар и, как вести себя в случае его возникновения.

«Проведение профилактических мероприятий с детьми стало хорошей традицией у работников нашей части, так как обучение правилам пожарной безопасности – это залог предупреждения пожаров», - сказал заместитель начальника 232-й пожарно-спасательной части Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Богатырев.