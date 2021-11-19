РИАМО - 19 ноя. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и предписание подмосковного УФАС о нарушении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Поводом для рассмотрения УФАС Подмосковья обстоятельств дела стала жалоба ООО «Кенотрон содружество» на действия ФКУ при проведении электронного аукциона. Он проводился для определения заказчика на выполнение работ по оснащению объектов дорожного хозяйства инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности.

Управление рассмотрело жалобу и признало ее обоснованной. Заказчик аукциона не согласился с решением и обратился в суд.

Однако суд не удовлетворил требование ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» и поддержал решение УФАС Подмосковья.