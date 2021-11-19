РИАМО - 19 ноя. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту выбросов отходов в деревне Беркино Волоколамского городского округа. О нарушениях ранее рассказали местные жители, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

Земельный участок был загрязнен из-за неочищенных сточных вод. Виновником оказалась компания «Ритейл и Девелопмент», которая эксплуатирует там систему отведения.

«В результате ненадлежащей эксплуатации сетей произошел выброс неочищенных стоков из коллектора с загрязнением прилегающей территории. После вмешательства инспекторов эконадзора работники компании оперативно откачали сточные воды, выброс прекращен», – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Компания и ее должностное лицо были оштрафованы. Минэкологии Подмосковья продолжит следить за ситуацией.