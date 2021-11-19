РИАМО - 19 ноя. Скончалась заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова в возрасте 95 лет, сообщает kp.ru.

О смерти артистки сообщил режиссер Сергей Капков.

«Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма», - написал Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Агапова около 40 лет выступала на сцене Театра-студии киноактера, а позже играла в Московской драматической труппе «Блуждающие звезды». Также она снималась и в кино. Ее помнят по фильмам «12 стульев», «Берегите мужчин!», «Небеса обетованные», «Где находится нофелет?» и другим кинокартинам.