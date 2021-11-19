РИАМО - 19 ноя. Самый большой каток залили в Москве на ВДНХ, его площадь составляет 20,5 тыс. квадратных метров, подготовка к открытию почти завершилась, сообщает пресс-служба выставки достижений народного хозяйства.

Вечером на катке подо льдом будут гореть разноцветные огни. Для этого уложено 1,6 тыс. квадратных метров подледной подсветки. Также по вечерам на катке будут показывать тематические зимние ролики.

Специалистам перед открытием еще нужно будет разровнять лед и завершить монтаж элементов инфраструктуры катка.

Каток откроется уже в конце ноября. Он расположен на главной аллее ВДНХ, от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Ледовыми дорожками окружены знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Кататься на нем смогут до 4,5 тыс. человек.

Каток будет работать при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора.

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