РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. В подмосковном Красногорске завершили строительство продуктового супермаркета самообслуживания, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору ГБУ «СтройЭксперт» выдали положительное заключение зданию магазина на улице Спасской.

Общая площадь одноэтажного здания составляет более 1 тыс. кв. м. Магазин самообслуживания предназначен для реализации широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров. Застройщиком выступает ООО «Фреш Маркет».

Отметим, что за прошедшую неделю сотрудники ГБУ осуществили осмотры 13 объектов в 12 городских округах Подмосковья, в том числе в Ленинском, Клину, Балашихе, Рузе, Дмитрове и других.