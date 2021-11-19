РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Проблемный ЖК «Дом на Серпуховской» в Подольске планируют достроить к началу 2023 года, тогда 258 дольщиков получат свои квартиры, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

17 ноября в городском округе Подольск состоялось выездное заседание рабочей группы Московской областной Думы по защите прав дольщиков по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства и мониторингу состояния завершения строительства проблемных объектов.

В выездном рабочем мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы, сотрудники центральных исполнительных органов Московской области, правоохранительного блока, замглавы Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов, руководство застройщиков и инициативная группа дольщиков, а также представители Федерального и регионального фондов по обеспечению прав участников долевого строительства.

Спикером мероприятия выступил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Открыли заседание на ЖК «Дом на Серпуховской» на улице Серпуховская, 3А в микрорайоне Климовск, в котором с 2017 года 258 дольщика ждут свои квартиры. Его достраивает региональный Фонд защиты прав граждан. Готовность объекта около 70%. По словам замдиректора по строительству Фонда защиты прав дольщиков Московской области Максима Гермашева, работы возобновились в начале ноября и ведутся с опережением графика. Завершить планируют не позже начала 2023 года.

В Подольске средства 2273 дольщика привлекли на 27 объекта или 34 МКД. Из них 14 являются проблемными, а по 2 объектам 24 гражданина пострадали от мошеннических схем недобросовестных застройщиков.

В ходе встречи рассмотрели текущие вопросы и заслушали мнения участников по четырем объектам. В том числе, ЖК «Шепчинки» на улице Пионерская, корпус 1,15, улица Ватутина, 54; ЖК «Красная Горка» на улице Садовая, 14; ЖК «Московский» на улице Садовая, 3, корпуса А и 1Б.

Рабочую группу создали 2017 году. В нее входят депутаты Московской областной Думы и Федерального собрания, представители правоохранительного блока, всех муниципальных образований и инициативных групп граждан.

До конца текущего года министерство жилищной политики Московской области планирует обеспечить права более 20 тыс. участников долевого строительства по 361 проблемному объекту. В полном объеме работу по обеспечению прав дольщиков планируют завершить в 2023 году.