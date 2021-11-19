РИАМО - 19 ноя. Спрос на складскую недвижимость в Москве и Подмосковье за три квартала 2021 года вырос в 3 раза. Склады и логистические комплексы становятся одним из наиболее перспективных направлений инвестиций в недвижимость. Об этом РИАМО сообщил президент Региональной ассоциации оценщиков, общественный уполномоченный города Москвы по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

«За первые три квартала 2021 года стоимость аренды складских помещений в Московском регионе выросла на 9-10% и составила порядка 4160 рублей за квадратный метр. Это объясняется переходом многих видов ритейла – от продовольственного до торговли одеждой и обувью – в онлайн-режим. Потребитель оценил данный формат торговли и во многих случаях не готов вернуться в офлайн. Эти изменения потребовали дополнительных складских помещений с современным оборудованием», - сказал Кулаков.

По его словам, в 2021 году ожидается ввод рекордного количества складских комплексов, завершение строительства которых было затянуто из-за локдаунов и роста цен на стройматериалы. При этом дефицит складских комплексов не будет преодолен, поскольку большинство новых объектов строятся по заказу крупного ритейла.

Кулаков отметил, что общая потребность в качественных складских помещениях в России превышает 2 млн кв. м. По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 1,3-1,5 млн кв. м, что не покроет растущую потребность ритейла и e-commerce.

«В среднем количество вакантных площадей на складах Московского региона не превышает 2%, а средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды может превысить 5 тыс. рублей к концу года», - добавил Кулаков.

Как отметил эксперт, аналогичные тенденции наблюдаются и в российских регионах. В 2020 году впервые за последнее десятилетие объемы ввода складских площадей в столичном регионе составили меньше половины от общероссийского ввода — 45% против 56% годом ранее.