РИАМО - 19 ноя. Спрос на складскую недвижимость в Москве и Подмосковье за три квартала 2021 года вырос в 3 раза. Склады и логистические комплексы становятся одним из наиболее перспективных направлений инвестиций в недвижимость. Об этом РИАМО сообщил президент Региональной ассоциации оценщиков, общественный уполномоченный города Москвы по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.
По его словам, в 2021 году ожидается ввод рекордного количества складских комплексов, завершение строительства которых было затянуто из-за локдаунов и роста цен на стройматериалы. При этом дефицит складских комплексов не будет преодолен, поскольку большинство новых объектов строятся по заказу крупного ритейла.
Кулаков отметил, что общая потребность в качественных складских помещениях в России превышает 2 млн кв. м. По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 1,3-1,5 млн кв. м, что не покроет растущую потребность ритейла и e-commerce.
Как отметил эксперт, аналогичные тенденции наблюдаются и в российских регионах. В 2020 году впервые за последнее десятилетие объемы ввода складских площадей в столичном регионе составили меньше половины от общероссийского ввода — 45% против 56% годом ранее.
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