РИАМО - 19 ноя. На портале государственных услуг Московской области появилась функция по получению справок из центров занятости населения. Сервис автоматически определит, стоит ли гражданин на учете в качестве безработного, и поможет получить требуемые справки, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Чтобы получить нужные сведения, раньше требовалось лично обращаться в центр занятости населения. С помощью новой функции портала госуслуг их предоставят за 1 рабочий день.

«Теперь жители Подмосковья могут получать необходимые справки от центров занятости населения онлайн. При подаче онлайн-заявления «умный» сервис предпроверки автоматически определит, был ли заявитель зарегистрирован в качестве безработного, и, в зависимости от этого, предложит получить 3 или 7 положенных видов справок. Перед тем, как заполнить электронное заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА», – отметил министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

По номеру СНИЛС гражданина сервис предпроверки определит, был ли он зарегистрирован как безработный. Если такой регистрации не было, пользователю предложат получить справки об отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, об оказании соцподдержки заявителю и членам его семьи за 3 года, справку для лиц, обратившихся за пособием по уходу за ребенком.

Если же заявитель уже зарегистрирован как безработный или регистрировался ранее, ему будут доступны еще 4 вида справок: о регистрации в органах службы занятости населения, о сохранении средней зарплаты за третий месяц после увольнения, о социальных выплатах в период безработицы, о периодах безработицы, засчитываемых в трудовой стаж.

Получить услугу по выдаче справок центров занятости можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» – «Занятость и безработица». Для этого потребуется авторизоваться через свой аккаунт ЕСИА, внести информацию о заявителе и выбрать нужный центр занятости. Справки придут в личный кабинет пользователя.

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