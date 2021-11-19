РИАМО - 19 ноя. Десять ребят из Подмосковья одержали победу во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и получили главный приз - по миллиону рублей, еще девятнадцать подмосковных учеников получили по 200 тыс. рублей. В их числе – и ученица Волоколамской школы №2 Виктория Соколова, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Финал конкурса состоялся в Международном детском центре «Артек» в Крыму этой осенью. Победители были выявлены по результатам решения практических заданий и защиты проектов по различным тематическим направлениям.

Соколова выбрала тему «Расскажи о главном!», посвященную журналистике и новым медиа. Девочка очень активная, и ее увлечения в повседневной жизни тесно пересекаются с этой тематикой.

«Участвуя в проекте «Большая перемена», я получила нереальное удовольствие. У меня осталась масса ярких впечатлений и позитива. Я нашла классных друзей из разных уголков нашей страны, с которыми продолжаю общаться. И я была безумно счастлива, когда увидела себя в списке 600 финалистов! Ура, моя мечта сбылась: я снова поеду в «Артек»!» - рассказала Соколова.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко ранее отмечал, что с этого года для участников конкурса будут открыты двери уникального арт-кластера «Таврида»: они смогут побывать и на фестивале «Таврида.АРТ» вместе с родителями, и на сменах «Тавриды» в течение всего лета.

«На реализацию проектов участников будут выделяться дополнительные средства, помимо призов основного конкурса: авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи и реализовать свою мечту», — рассказал Кириенко.