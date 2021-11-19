РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска 23 ноября временно отключат электричество в семи домах в связи с плановыми работами, сообщает УК МУП «СЕЗ».

В многоквартирных домах №№11/2, 13, 15/1 на улице Заводская, №4 на проспекте 50-летия Октября, №№10/6, 12, 14/7 на улице Дмитрия Холодова 23 ноября приостановят подачу электроэнергии.

Света не будет в период с 13:00 до 16:00. В это время специалисты Подольских электросетей будут выполнять плановые ремонтные работы на подстанции.