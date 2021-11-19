РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 839 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 1 777 случаев коронавируса.

За все время пандемии в регионе подтверждено 568 616 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 9 808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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