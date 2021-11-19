РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В картинной галерее городского округа Люберцы открылась выставка работ педагогов художественных школ и отделений Подмосковья «Момент творчества», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Посетить галерею можно до 29 ноября. На выставке представлено свыше 70 работ 33 педагогов. Жителям представили картины и изделия декоративно-прикладного творчества.

В составе жюри заслуженный художник РФ Александр Рожников, член творческого союза художников России Владимир Засыпкин, член профессионального союза художников Игорь Зинченко. Гран-при конкурса получила педагог Люберецкой детской художественной школы Екатерина Зайцева.