РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 21 517 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 1 777 случаев заболевания.

С начала пандемии в Московской области выявлено 568 616 случаев Covid-19, скончались 9 808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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