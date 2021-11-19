РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Делегация Дмитрова из 62 человек побывала на творческой встрече-семинаре работников культуры в Подольске, сообщает администрация округа.

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» 17 ноября состоялась творческая встреча-семинар работников культуры Дмитровского городского округа и Подольска.

Делегация Дмитрова побывала на ознакомительной экскурсии по усадьбе Дубровицы и храму Знамения Пресвятой Богородицы, приняла участие в пресс-конференции, посвященной системе работы учреждений культуры Подольска. Для гостей организовали две концертные программы. В органном зале с участием профессиональных коллективов и исполнителей классической музыки, а в большом зале в многожанровом концерте свое творчество представили ведущие любительские коллективы городского округа.

Дмитровчане представили заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Дмитровские рожечники». Руководитель делегации Дмитровского городского округа, заместитель начальника управления культуры Елена Низамутдинова поблагодарила подольчан за теплый радушный прием и прекрасные концертные программы. Она отметила, что дружба муниципалитетов продолжится и теперь уже работников культуры Подольска ждут в гости на Дмитровской земле.