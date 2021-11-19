РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Авторский вечер-концерт народного артиста РФ Владислава Агафонникова пройдет в Подольске 21 ноября в рамках фестиваля искусств «Агафонниковские вечера», сообщает администрация округа.

Главным событием 28-го фестиваля искусств «Агафонниковские вечера» станет авторский вечер-концерт, посвященный 85-летию народного артиста РФ, почетного гражданина города Подольска, композитора, представителя прославленной музыкальной подольской династии Владислава Агафонникова. Свой знаменательный юбилей он отметил в мае текущего года. Авторский вечер пройдет в концертном зале администрации, начало в 15:00.

В программе примут участие камерный хор Подольской филармонии (дирижер Кирилл Краюшкин), солистка Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, победительница проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», лауреат международных конкурсов Полина Шамаева (меццо-сопрано), лауреат премии правительства Москвы, лауреат международных конкурсов Дмитрий Бородаев (гитара), солист Академического большого хора «Мастера хорового пения» Радио «Орфей», лауреат международных конкурсов Дмитрий Кузнецов (баритон), партия фортепиано - дипломант международного конкурса Марина Агафонникова. На концерте выступит сам маэстро Агафонников.

Все мероприятия 28-го фестиваля искусств «Агафонниковские вечера» проходят с соблюдением эпидемиологических требований Роспотребнадзора.