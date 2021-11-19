РИАМО - 19 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что нерабочие дни, прошедшие в столице с 28 октября по 7 ноября, дали хороший эффект для борьбы с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, число новых случаев заражения коронавирусом сократилось в два раза. Также он уточнил, что в городе продолжается снижение заболеваемости.

С 28 октября по 7 ноября в Москве были закрыты все заведения общепита, торговые центры, салоны красоты и объекты развлечений. Работали только продуктовые, аптеки и магазины первой необходимости. Кроме того, продолжали работу организации непрерывного цикла и те компании, деятельность которых нельзя приостанавливать.

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